***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2022 16:25
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013433
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,29
|Açılış
|: 923,62
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.829.664
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.119.667
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.118.169
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.669.068
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.236.034
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.092.845.710
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.416.020.656
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.552.706.379
|% 4,24
|
|EREGL
|32,70
|1.299.050.839
|% -1,51
|
|KRDMD
|15,15
|1.296.807.606
|% -0,98
|
|ODAS
|1,80
|914.366.235
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.552.706.379
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|586.939.579
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.092.845.710
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|511.461.289
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8296
|% -0,01
|
|Euro
|16,2715
|16,2848
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,3417
|19,4387
|% -0,77
|
|Frank
|15,7961
|15,8912
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-21,16
|
|Altın Gr.
|923
|924
|-10,29
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,24
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
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17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
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17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem