***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:40
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055886
BIST
16:402.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,82
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:4017,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:4018,2773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:401.026,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.026,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:40
|CMBTN
|264,30
|55.303.180
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.500.363
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.353.476
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.277.757
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.953.323
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,62
|24.476.815
|% -7,39
|
|DERIM
|6,45
|35.076.202
|% -6,52
|
|THYAO
|64,50
|6.408.180.469
|% 1,42
|
|TUPRS
|298,60
|4.223.023.927
|% 3,86
|
|YKBNK
|5,48
|2.457.254.816
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,38
|2.202.476.227
|% 1,57
|
|GARAN
|18,71
|1.880.753.661
|% 2,24
|
|YKBNK
|5,48
|2.457.254.816
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,52
|1.289.512.957
|% 0,00
|
|TSKB
|3,81
|1.240.382.006
|% 8,55
|
|KARSN
|7,56
|1.690.410.688
|% 5,59
|
|ISCTR
|6,04
|1.325.939.047
|% 0,50
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9598
|17,9654
|% 0,04
|
|Euro
|18,2641
|18,2773
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,6051
|21,7135
|% 0,08
|
|Frank
|18,8358
|18,9493
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,01
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|0,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-0,10
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 51, 427.00 milyon TL de
-
16:54GSRAY
Yüzde -6.17 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 913, 388 adet işlem
-
16:53ARMDA
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 130.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 398 adet işlem
-
16:52PGSUS
Yüzde 6.29 oranında artışla 194.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 975, 391 adet işlem
-
16:51PSDTC
Yüzde 4.42 oranında artışla 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 483 adet işlem