***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 11:03
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059242
BIST
11:503.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -25,33
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:5018,2024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:5018,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:50996,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,38
|Açılış
|: 996,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:48
|SMRTG
|41,18
|143.849.786
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|12.874.879
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,09
|112.133.014
|% 9,36
|
|PRKME
|12,99
|31.062.826
|% 8,89
|
|MTRKS
|52,80
|1.577.981
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,34
|13.528.763
|% -6,62
|
|THYAO
|71,30
|2.488.754.523
|% -2,46
|
|HALKB
|9,19
|2.425.618.922
|% 6,61
|
|PETKM
|14,50
|2.107.253.388
|% 0,55
|
|VAKBN
|7,95
|1.484.373.421
|% 8,76
|
|EKGYO
|4,10
|1.227.669.917
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,10
|1.227.669.917
|% 2,24
|
|HALKB
|9,19
|2.425.618.922
|% 6,61
|
|VAKBN
|7,95
|1.484.373.421
|% 8,76
|
|YKBNK
|6,99
|1.074.466.891
|% -0,71
|
|PETKM
|14,50
|2.107.253.388
|% 0,55
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1937
|18,2019
|% 0,09
|
|Euro
|18,2970
|18,3199
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0372
|21,1428
|% -0,20
|
|Frank
|18,5621
|18,6739
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8264
|4,8506
|% 0,04
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,87
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.695
|6.756
|-18,00
|
|Yarım
|3.262
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|-2,12
|