***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2022 13:29
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061878
BIST
14:253.532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 94,74
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:2518,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:2518,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1192
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:251.013,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.013,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:21
|GARAN
|26,18
|2.843.939.503
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.644.627.070
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.385.300.339
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,88
|3.617.250
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|33.964.785
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,88
|41.138.665
|% -5,93
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.807.444
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,95
|11.297.918.416
|% 5,28
|
|YKBNK
|9,15
|6.792.585.387
|% 7,52
|
|EREGL
|32,78
|4.996.182.341
|% 6,08
|
|THYAO
|74,20
|4.088.132.994
|% 1,64
|
|EKGYO
|5,16
|3.876.852.074
|% 5,52
|
|EKGYO
|5,16
|3.876.852.074
|% 5,52
|
|YKBNK
|9,15
|6.792.585.387
|% 7,52
|
|AKBNK
|15,95
|11.297.918.416
|% 5,28
|
|ISCTR
|12,44
|3.644.627.070
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,21
|3.429.368.394
|% 9,56
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2315
|18,2430
|% 0,11
|
|Euro
|18,3345
|18,3406
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0693
|21,1749
|% 0,78
|
|Frank
|18,9227
|19,0367
|% 1,13
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,05
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|18,40
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,93
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.794
|6.865
|36,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|90,87
|90,87
|1,72
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36KRDMD
Yüzde 9.56 oranında artışla 14.21 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 574, 999 adet işlem
-
14:35ZRGYO
Yüzde 8.84 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 251, 670 adet işlem
-
14:34ICBCT
Yüzde 5.73 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 174, 781 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 33 artarak (% 3.09 ) 3, 882
-
14:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKBNK