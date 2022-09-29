***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:06
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065965
BIST
17:373.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -111,46
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:3718,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:3718,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1378
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1576
En Düşük
17,8996
17:37981,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,63
|Açılış
|: 981,90
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BFREN
|1.390,40
|24.884.672
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|442.965.329
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.213.297
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|164.433.939
|% -9,96
|
|SMRTG
|57,90
|554.955.919
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|76.336.747
|% -9,92
|
|THYAO
|65,15
|3.751.807.351
|% -5,51
|
|ASELS
|28,78
|3.501.451.255
|% 0,14
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|53,80
|2.045.695.712
|% -9,58
|
|GARAN
|18,39
|1.859.633.975
|% -4,47
|
|SKBNK
|1,82
|965.691.760
|% -2,15
|
|TSKB
|2,40
|1.014.140.231
|% 2,56
|
|EKGYO
|3,62
|1.295.073.837
|% -6,46
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,17
|911.020.191
|% -8,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5091
|18,5208
|% 0,01
|
|Euro
|18,1310
|18,1576
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,2711
|20,3728
|% 0,92
|
|Frank
|18,7917
|18,9049
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9169
|4,9416
|% 0,40
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
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Seans Raporu
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