***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:06
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080597
BIST
11:284.551
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -117,44
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
11:2818,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
11:2819,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
11:281.059,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.059,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BRLSM
|26,88
|126.600.451
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.432.546
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,42
|225.464.841
|% 9,74
|
|PRDGS
|12,48
|148.526.660
|% 7,77
|
|SASA
|167,70
|1.056.852.008
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,03
|120.455.865
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|717.475.542
|% -9,97
|
|KMPUR
|137,80
|91.104.806
|% -8,92
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|THYAO
|105,80
|3.942.613.691
|% 1,15
|
|EREGL
|37,10
|2.169.863.338
|% 0,16
|
|VAKBN
|9,88
|1.581.276.693
|% -3,98
|
|HALKB
|10,04
|1.578.823.372
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,06
|1.461.191.154
|% -3,66
|
|VAKBN
|9,88
|1.581.276.693
|% -3,98
|
|HALKB
|10,04
|1.578.823.372
|% -2,33
|
|ALBRK
|3,18
|477.978.014
|% 3,25
|
|EKGYO
|5,46
|783.977.939
|% -1,27
|
|ISCTR
|9,59
|1.364.845.664
|% -3,33
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6205
|% 0,17
|
|Euro
|19,3717
|19,3814
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,1859
|22,2971
|% 0,45
|
|Frank
|19,6289
|19,7472
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,19
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.025
|7.147
|-15,00
|
|Yarım
|3.411
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-0,11
|
Seans Raporu
11:26
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