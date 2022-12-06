***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 17:06
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084868
BIST
16:595.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 44,56
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:5918,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:5919,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0624
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:591.065,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.065,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BARMA
|122,10
|32.795.450
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|119.059.471
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|774.224.972
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|409.736.364
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.189.260.231
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.856.784
|% -9,91
|
|UFUK
|70,30
|6.541.922
|% -9,81
|
|PEKGY
|3,34
|364.942.936
|% -9,73
|
|KRDMD
|17,39
|11.982.437.021
|% 7,15
|
|THYAO
|135,60
|7.824.558.270
|% -2,16
|
|EREGL
|42,84
|6.020.136.937
|% 0,94
|
|SISE
|40,30
|4.615.793.674
|% 4,30
|
|AKBNK
|16,31
|3.760.373.425
|% 0,18
|
|KRDMD
|17,39
|11.982.437.021
|% 7,15
|
|EKGYO
|7,32
|3.458.087.812
|% 0,69
|
|ADESE
|1,87
|533.740.280
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,31
|3.760.373.425
|% 0,18
|
|ISCTR
|10,28
|2.125.256.785
|% 1,28
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6423
|% 0,02
|
|Euro
|19,5942
|19,6024
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6738
|22,7875
|% 0,21
|
|Frank
|19,7664
|19,8855
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,14
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,57
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.172
|7.220
|52,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-1,17
|
Seans Raporu
16:58
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