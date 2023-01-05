***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:40
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093529
BIST
10:535.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -132,01
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
10:5318,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:5319,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0572
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:531.115,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.115,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EYGYO
|25,18
|131.762.634
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,85
|22.332.564
|% 8,50
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,54
|101.975.430
|% 8,01
|
|ULUSE
|202,50
|22.110.421
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.990.826
|% -9,87
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|ULUFA
|7,52
|10.913.346
|% -9,40
|
|EREGL
|43,50
|3.552.123.079
|% 1,35
|
|THYAO
|145,00
|3.094.957.704
|% 0,35
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|PETKM
|19,65
|843.581.374
|% -1,75
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|YKBNK
|11,60
|594.063.063
|% -0,34
|
|PETKM
|19,65
|843.581.374
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,98
|113.219.237
|% -1,65
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7509
|18,7586
|% 0,09
|
|Euro
|19,9294
|19,9492
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4570
|22,5696
|% -0,34
|
|Frank
|20,0853
|20,2063
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9736
|4,9986
|% 0,09
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.561
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,83
|