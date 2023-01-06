***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:41
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094763
BIST
10:285.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,05
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:2818,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:2819,7641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:281.109,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.109,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BFREN
|6.247,00
|96.166.917
|% 8,57
|
|EGGUB
|101,50
|22.572.737
|% 7,18
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|HKTM
|59,15
|20.400.393
|% 5,53
|
|OYAYO
|12,14
|229.153
|% 5,47
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.250.799
|% -9,98
|
|EYGYO
|18,67
|105.855.605
|% -9,46
|
|TERA
|21,14
|45.537.135
|% -9,35
|
|MARTI
|4,97
|35.972.622
|% -9,31
|
|THYAO
|136,30
|1.767.023.010
|% 0,81
|
|EREGL
|40,10
|1.320.581.471
|% 0,05
|
|ASELS
|59,25
|966.915.236
|% 0,59
|
|ENKAI
|31,38
|741.586.031
|% 1,10
|
|KOZAL
|548,00
|701.162.341
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,63
|646.259.466
|% 1,77
|
|YKBNK
|10,51
|425.108.159
|% 0,29
|
|KRDMD
|18,29
|626.463.026
|% 1,61
|
|EREGL
|40,10
|1.320.581.471
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,74
|82.459.439
|% 0,37
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7901
|% 0,14
|
|Euro
|19,7388
|19,7641
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,2737
|22,3854
|% -0,07
|
|Frank
|19,9520
|20,0722
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9802
|5,0052
|% 0,06
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,55
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|17,00
|
|Yarım
|3.650
|3.717
|8,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.859
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|