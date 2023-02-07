***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:26
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110312
BIST
10:344.775
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -155,33
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:3418,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:3420,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:341.134,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.134,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|12.753.633
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|NUHCM
|114,00
|20.476.886
|% 9,93
|
|VKING
|36,40
|1.267.557
|% -9,99
|
|TURSG
|8,66
|18.230.437
|% -9,41
|
|SANKO
|21,90
|5.603.419
|% -7,91
|
|SDTTR
|84,00
|18.952.197
|% -7,59
|
|GSRAY
|8,67
|61.806.108
|% -7,47
|
|KRDMD
|18,09
|684.657.928
|% 2,43
|
|THYAO
|135,30
|524.692.552
|% -3,29
|
|EREGL
|39,48
|414.218.667
|% -1,45
|
|OYAKC
|24,58
|355.469.264
|% 8,47
|
|TUPRS
|556,60
|279.579.618
|% -3,85
|
|KRDMD
|18,09
|684.657.928
|% 2,43
|
|BSOKE
|6,21
|111.428.431
|% -2,66
|
|OYAKC
|24,58
|355.469.264
|% 8,47
|
|BUCIM
|5,91
|85.676.157
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,10
|92.858.571
|% -2,34
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8222
|18,8380
|% 0,06
|
|Euro
|20,2093
|20,2190
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5818
|22,6951
|% 0,08
|
|Frank
|20,2344
|20,3563
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,31
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.733
|7.795
|7,00
|
|Yarım
|3.778
|3.814
|3,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.907
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|1,04
|