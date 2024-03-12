***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 14:32
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257935
BIST
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15:099.169
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 37,41
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:0932,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0263
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:0935,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0836
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:092.237,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,32
|Açılış
|: 2.237,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:09
|DGATE
|54,45
|91.244.929
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|33.242.348
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.563.001
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.172.307
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|4.482.933
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.434.480
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.746.495
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|EREGL
|45,78
|3.654.007.194
|% 0,00
|
|THYAO
|278,25
|3.630.673.692
|% -0,89
|
|DOAS
|282,50
|3.031.263.171
|% -1,91
|
|ISCTR
|11,26
|2.932.765.657
|% 4,65
|
|OBAMS
|48,98
|2.436.225.785
|% -6,53
|
|AKFGY
|2,84
|562.157.559
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|744.554.077
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.232.473.539
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,66
|2.409.805.570
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,66
|101.403.990
|% 1,84
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0413
|32,0478
|% 0,08
|
|Euro
|35,0795
|35,0968
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,7652
|41,9745
|% -1,07
|
|Frank
|37,2547
|37,4415
|% -0,78
|
|Riyal
|8,7048
|8,7484
|% -0,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,99
|1.027,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,82
|2.172,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
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