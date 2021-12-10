***ALKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2021 17:11
***ALKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ferit Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982730
BIST
17:502.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,55
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:5013,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0448
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:5015,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0661
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:50794,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,42
|Açılış
|: 794,66
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BFREN
|1.265,00
|89.203.833
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.934.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.624.406
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|92.727.985
|% 9,97
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,28
|5.097.690.754
|% 1,27
|
|KRDMD
|11,00
|3.455.027.174
|% 4,76
|
|PETKM
|9,16
|2.678.034.754
|% 2,46
|
|SISE
|15,66
|2.563.271.268
|% 1,69
|
|GARAN
|11,75
|1.641.094.386
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,51
|1.181.866.414
|% -0,79
|
|KRDMD
|11,00
|3.455.027.174
|% 4,76
|
|PETKM
|9,16
|2.678.034.754
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,55
|924.635.954
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|400.560.863
|% -2,45
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8297
|13,8320
|% 0,32
|
|Euro
|15,6287
|15,6619
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,2906
|18,3823
|% 0,63
|
|Frank
|14,9751
|15,0653
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6897
|3,7082
|% 0,68
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,90
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,54
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,43
|