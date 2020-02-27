***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2020 20:04
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin Genel Kurul'da seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822243
BIST
18:05110.418
En Yüksek
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|: 113.976
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114.464
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|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9391
|7,9789
|% 0,25
|
|Frank
|6,3343
|6,3725
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6428
|1,6511
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|3,73
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,05
|52,05
|-0,76
|