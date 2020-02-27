***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 27.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin Genel Kurul'da seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822243BIST