***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2020Tescil Tarihi06.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2020 / 10054AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılı hesap dönemi için, 26.03.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 08.04.2020 tarihli 10054 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837119BIST