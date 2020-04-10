GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.04.2020 10:26
GÜNCEL HABERLER



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
06.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2020 / 10054
Açıklamalar

Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi için, 26.03.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 08.04.2020 tarihli 10054 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837119


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:5396.104
Değişim :  0,28% |  269,42
Açılış :  96.201  
Önceki Kapanış :  95.834  
En Yüksek
96.233 En Düşük
95.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 382,30 31.288.334 % 9,98  
EKIZ 2,87 879.124 % 9,96  
IHEVA 2,77 46.140.220 % 9,92  
EMNIS 2,56 12.045 % 9,87  
GLRYH 3,05 3.559.204 % 9,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3214 8,3631 % 0,48  
Frank 6,9043 6,9459 % 0,54  
Riyal 1,7744 1,7833 % 0,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.679 -6,89  
Altın Gr. 360 361 -0,17  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,31 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru