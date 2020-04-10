***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2020 10:26
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
06.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2020 / 10054
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi için, 26.03.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 06.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 08.04.2020 tarihli 10054 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837119
BIST
11:5396.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 269,42
|Açılış
|: 96.201
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|Açılış
|: 361,20
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
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362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.288.334
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|46.140.220
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.749.171
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,50
|956.676
|% -7,06
|
|TIRE
|6,99
|7.659.127
|% -4,64
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|QNBFL
|112,60
|7.845.044
|% -4,01
|
|PGSUS
|49,96
|505.634.221
|% 7,03
|
|THYAO
|9,82
|374.731.500
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,14
|262.842.715
|% 2,61
|
|GARAN
|8,40
|230.648.789
|% -1,06
|
|GSRAY
|2,62
|197.522.150
|% -0,38
|
|ISFIN
|3,14
|262.842.715
|% 2,61
|
|GSRAY
|2,62
|197.522.150
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,06
|74.300.352
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,01
|124.043.502
|% -0,99
|
|PETKM
|3,49
|177.294.726
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3214
|8,3631
|% 0,48
|
|Frank
|6,9043
|6,9459
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7744
|1,7833
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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