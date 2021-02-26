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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.02.2021 16:03



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimizin 26.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin ( Ernst&Young )'ın seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913317


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Tam 2.788 2.858 43,53  
Yarım 1.347 1.383 21,06  
Çeyrek 676 691 10,53  
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Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,08  
B. Petrol 64,66 64,66 -1,46  
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