***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2021 16:03
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 26.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin ( Ernst&Young )'ın seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913317
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|EGGUB
|224,70
|143.420.767
|% 9,99
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|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
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|SILVR
|6,65
|29.404.994
|% 9,92
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|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
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|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
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|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
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|MERIT
|373,30
|6.901.322
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|ATSYH
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|800.796
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|VAKFN
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|GARAN
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|1.214.919.022
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|PETKM
|5,18
|844.610.306
|% -1,89
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|SASA
|39,54
|798.106.894
|% -5,18
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|EKGYO
|2,23
|760.338.169
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|TSKB
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|394.186.742
|% -4,07
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|KARSN
|3,93
|714.338.642
|% -7,09
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|PETKM
|5,18
|844.610.306
|% -1,89
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|SKBNK
|1,31
|199.599.993
|% -3,68
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|% 1,36
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|% 0,53
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|8,2128
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-5,78
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|Altın Gr.
|421
|421
|2,48
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|Cumhuriyet
|2.798
|2.840
|38,00
|
|Tam
|2.788
|2.858
|43,53
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|Yarım
|1.347
|1.383
|21,06
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|Çeyrek
|676
|691
|10,53
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|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,51
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,08
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|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-1,46
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