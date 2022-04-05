***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 14:50
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2022
Tescil Tarihi
05.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2022 / 10552
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemi için, 28.03.2022 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 05.04.2022 tarihli 10552 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015841
BIST
15:002.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:58
|ULUSE
|150,70
|14.774.511
|% 10,00
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|ARMDA
|85,90
|3.662.432
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.584.881
|% 9,98
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|TMSN
|18,81
|132.620.424
|% 9,30
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|OSMEN
|26,46
|13.967.131
|% 8,44
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|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
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|GMTAS
|2,97
|9.306.111
|% -5,71
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|LIDER
|19,36
|636.020.163
|% -5,56
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|CEOEM
|12,46
|39.581.141
|% -5,53
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|GRNYO
|2,38
|3.062.523
|% -4,80
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|THYAO
|35,08
|3.579.970.566
|% 4,84
|
|ASELS
|26,12
|2.470.638.559
|% 3,08
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|KRDMD
|15,92
|2.281.756.869
|% 0,44
|
|SISE
|16,70
|2.036.200.085
|% 2,64
|
|GARAN
|12,57
|2.020.573.856
|% -0,48
|
|ODAS
|1,93
|738.794.492
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,57
|675.433.244
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|1.014.492.971
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|1.346.666.729
|% 0,65
|
|KARSN
|5,82
|935.286.270
|% 2,83
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,61
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.137
|10,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|8,49
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|4,10
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,70
|