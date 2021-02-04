***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04.02.2021 tarihli toplantısında yönetim kurulu toplantılarının daha etkin yapılması ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve yapılan düzenlemenin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907464BIST