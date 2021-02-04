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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

04.02.2021 15:26



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuzun 04.02.2021 tarihli toplantısında yönetim kurulu toplantılarının daha etkin yapılması ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.
Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve yapılan düzenlemenin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907464


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