***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmenin Madde 10 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Çalışmaları maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 8 Şubat 2021 tarihinde müracaat edilmişti. Yaptığımız başvuru 17.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecektir. Söz konusu tadil metni alınan izinler çerçevesinde, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910415BIST