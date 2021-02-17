***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2021 16:49
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin Madde 10 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Çalışmaları maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 8 Şubat 2021 tarihinde müracaat edilmişti. Yaptığımız başvuru 17.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecektir. Söz konusu tadil metni alınan izinler çerçevesinde, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910415
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05399,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,24
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.228.865
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.109.151
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.342.708
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|5.338.311
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|77.853.950
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|855.633
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|1.880.148
|% -9,95
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|VAKBN
|4,55
|2.805.294.364
|% 4,12
|
|SASA
|45,28
|2.716.928.472
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,50
|1.959.257.489
|% -1,59
|
|GARAN
|9,57
|1.745.732.336
|% -1,75
|
|HALKB
|5,77
|1.496.138.036
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,55
|2.805.294.364
|% 4,12
|
|SKBNK
|1,48
|885.093.542
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,48
|795.393.487
|% -0,80
|
|HALKB
|5,77
|1.496.138.036
|% 9,90
|
|KARSN
|5,30
|1.237.624.616
|% 7,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9914
|6,9940
|% 0,01
|
|Euro
|8,4152
|8,4230
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6384
|9,6868
|% -0,57
|
|Frank
|7,7449
|7,7916
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-17,62
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem