***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 20:08
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte PDF dosya olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959149
BIST
14:471.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:478,5167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0687
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:479,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0702
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:47489,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,64
|Açılış
|: 489,30
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:47
|PENTA
|88,75
|11.612.687
|% 14,81
|
|KTSKR
|52,90
|83.064.247
|% 13,42
|
|DMSAS
|7,76
|61.029.776
|% 12,95
|
|DOBUR
|22,94
|2.146.291
|% 12,56
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|383,10
|67.448.574
|% -7,80
|
|VAKKO
|10,58
|23.391.248
|% -7,11
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|6.963.660
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,30
|478.107.918
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,77
|436.330.601
|% -3,36
|
|SISE
|8,73
|420.903.988
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|406.087.120
|% 0,16
|
|EREGL
|18,61
|352.207.907
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,87
|305.142.282
|% 1,63
|
|ODAS
|1,40
|118.893.232
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,55
|165.453.589
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,77
|436.330.601
|% -3,36
|
|GARAN
|9,30
|478.107.918
|% -0,85
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5150
|8,5167
|% 0,81
|
|Euro
|9,9797
|9,9851
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6163
|11,6746
|% 0,25
|
|Frank
|9,2458
|9,3015
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2631
|2,2744
|% 0,75
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|13,39
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,47
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-2,05
|
Seans Raporu
14:47
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15:01XU030
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