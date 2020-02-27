***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493Transferler2.772.690 60.822.692 -63.598.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.274.323 şkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 45.854.040 46.815.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.990.823 3.422.941Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 499.557 7.776.019Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.685.565 2.083.118Kısa Vadeli Karşılıklar1.709.853 2.406.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.256.542 937.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 453.311 1.468.597Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 3.410.992 2.805.134ARA TOPLAM111.710.091 103.394.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.710.091 103.394.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 1.441.121 12.361.785Uzun Vadeli Karşılıklar17.455.419 13.665.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 17.455.419 13.665.487Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 212.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.896.540 26.239.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER130.606.631 129.634.556ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar389.598.282 318.372.567Ödenmiş Sermaye14 24.725.000 24.725.000Sermaye Düzeltme Farkları14 26.909.044 26.909.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.812.111 -5.821.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.812.111 -5.821.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -8.812.111 -5.821.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.212.322 25.605.787Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları184.045.958 159.851.359Net Dönem Karı veya Zararı131.518.069 87.102.714Kontrol Gücü Olmayan Paylar32.554.949 30.145.774TOPLAM ÖZKAYNAKLAR422.153.231 348.518.341TOPLAM KAYNAKLAR552.759.862 478.152.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 691.440.119 589.163.482Satışların Maliyeti15,16 -490.393.166 -424.658.910TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)201.046.953 164.504.572BRÜT KAR (ZARAR)201.046.953 164.504.572Genel Yönetim Giderleri16 -25.581.427 -22.047.349Pazarlama Giderleri16 -28.245.610 -25.078.939Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -115.849 -602.143Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 43.060.620 64.177.061Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -24.040.626 -36.854.311ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.124.061 144.098.891Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler52.745 1.252.447FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.176.806 145.351.338Finansman Gelirleri18 RARI)162.550.553 118.262.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.139.441 -21.825.249Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -26.355.146 -21.832.824Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.215.705 7.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)140.411.112 96.437.725DÖNEM KARI (ZARARI)140.411.112 96.437.725Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.893.043 9.335.011Ana Ortaklık Payları131.518.069 87.102.714Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar (TL) 20 5,31920000 3,52290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.990.775 -1.274.323Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.810.327 -1.592.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler819.552 318.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri819.552 318.581Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.990.775 -1.274.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.420.337 95.163.402Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.893.043 9.335.011Ana Ortaklık Payları128.527.294 85.828.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822173BIST