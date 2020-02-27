***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor
27.02.2020 19:14
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493
Transferler
2.772.690 60.822.692 -63.598.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.274.323 şkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.854.040 46.815.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.990.823 3.422.941
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 499.557 7.776.019
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.685.565 2.083.118
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.709.853 2.406.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.256.542 937.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 453.311 1.468.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 3.410.992 2.805.134
ARA TOPLAM
111.710.091 103.394.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.710.091 103.394.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 1.441.121 12.361.785
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.455.419 13.665.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.455.419 13.665.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 212.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.896.540 26.239.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.606.631 129.634.556
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
389.598.282 318.372.567
Ödenmiş Sermaye
14 24.725.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 26.909.044 26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.812.111 -5.821.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.812.111 -5.821.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.812.111 -5.821.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.212.322 25.605.787
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.045.958 159.851.359
Net Dönem Karı veya Zararı
131.518.069 87.102.714
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.554.949 30.145.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.153.231 348.518.341
TOPLAM KAYNAKLAR
552.759.862 478.152.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 691.440.119 589.163.482
Satışların Maliyeti
15,16 -490.393.166 -424.658.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
201.046.953 164.504.572
BRÜT KAR (ZARAR)
201.046.953 164.504.572
Genel Yönetim Giderleri
16 -25.581.427 -22.047.349
Pazarlama Giderleri
16 -28.245.610 -25.078.939
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -115.849 -602.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 43.060.620 64.177.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -24.040.626 -36.854.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.124.061 144.098.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
52.745 1.252.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.176.806 145.351.338
Finansman Gelirleri
18 RARI)
162.550.553 118.262.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.139.441 -21.825.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -26.355.146 -21.832.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.215.705 7.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
140.411.112 96.437.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
140.411.112 96.437.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.893.043 9.335.011
Ana Ortaklık Payları
131.518.069 87.102.714
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar (TL) 20 5,31920000 3,52290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.990.775 -1.274.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.810.327 -1.592.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
819.552 318.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
819.552 318.581
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.990.775 -1.274.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.420.337 95.163.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.893.043 9.335.011
Ana Ortaklık Payları
128.527.294 85.828.391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822173
BIST