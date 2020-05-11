***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2020 22:30
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341
Transferler
87.102.718 -87.102.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.336.351 26.065.882 24.729.531 1.341.802 26.071.333
Kar Payları
4.156.309 4.156.309 -7.451.375 -3.295.066
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -7.157.688 29.762.096 246.954.077 26.065.878 347.258.407 24.036.201 371.294.608
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
131.518.069 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.611.521 33.944.295 32.332.774 3.898.954 36.231.728
Kar Payları
-7.178.881 -7.178.881
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -10.423.632 31.212.322 315.564.027 33.944.295 421.931.056 29.275.022 451.206.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.193.571 9.597.093
Dönem Karı (Zararı)
37.843.248 27.407.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.843.248 27.407.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.218.435 18.761.161
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.011.166 5.485.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.001.815 400.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.001.815 400.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
231.919 331.041
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-861.822 -221.494
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.093.741 552.535
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.985.473 3.