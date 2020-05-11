***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341Transferler87.102.718 -87.102.718Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.336.351 26.065.882 24.729.531 1.341.802 26.071.333Kar Payları4.156.309 4.156.309 -7.451.375 -3.295.066Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -7.157.688 29.762.096 246.954.077 26.065.878 347.258.407 24.036.201 371.294.608Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler131.518.069 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.611.521 33.944.295 32.332.774 3.898.954 36.231.728Kar Payları-7.178.881 -7.178.881Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -10.423.632 31.212.322 315.564.027 33.944.295 421.931.056 29.275.022 451.206.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.193.571 9.597.093Dönem Karı (Zararı)37.843.248 27.407.678Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.843.248 27.407.678Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.218.435 18.761.161Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.011.166 5.485.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.001.815 400.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.001.815 400.373Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler231.919 331.041Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-861.822 -221.494Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.093.741 552.535Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.985.473 3.