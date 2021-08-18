***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler131.518.069 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.508.775 77.554.726 76.045.951 9.061.224 85.107.175Sermaye Arttırımı125.275.000 -26.909.044 -98.365.956Kar Payları8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -10.320.886 39.606.185 123.629.329 77.554.726 380.469.354 34.437.293 414.906.647Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249Transferler199.189.141 -199.189.141Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.166.979 79.421.857 80.588.836 7.077.412 87.666.248Kar Payları18.132.391 -97.337.952 -79.205.561 -9.437.384 -88.642.945Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -11.986.780 57.738.576 225.480.517 79.421.857 500.654.170 39.832.382 540.486.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.556.886 94.174.269Dönem Karı (Zararı)86.499.269 86.615.950Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)86.499.269 86.615.950Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.552.311 41.612.423Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 10.981.606 10.503.230Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.426.916 1.656.843Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.733.092 1.665.787Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-306.176 -8.944Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-215.061 -447.627Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.847.225 -1.533.437Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 1.632.164 1.085.810Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.783.002 5.056.718Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 28.575.848 24.843.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.088.912 -20.212.560Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.620.649 -45.593.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.674.972 4.133.413Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-75.649.752 -34.923.480Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.284.118 -20.353.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.336.024 1.573.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)744.426 792.443Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler232.333 74.326.618Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-172.204 -167.637Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.962.668 108.015.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.089.388 -669.221Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -10.316.394 -13.172.323YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.923.631 -12.277.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 55.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.923.631 -12.332.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.782.359 -100.060.192Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 35.525.900Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.306.447 -43.679.960Ödenen Temettüler-149.690.973 -92.353.759Ödenen Faiz16 -1.632.164 -1.085.810Alınan Faiz16 1.847.225 1.533.437YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-173.149.104 -18.163.198NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-173.149.104 -18.163.198DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 193.269.264 149.830.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.120.160 131.667.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.120.160 193.269.264Ticari Alacaklar184.881.441 141.587.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 285.603 584.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 184.595.838 141.002.992Diğer Alacaklar76.807 56.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar76.807 56.027Stoklar8 235.748.953 160.099.201Peşin Ödenmiş Giderler7 9.968.016 3.780.012Diğer Dönen Varlıklar6 13.054.464 11.938.072ARA TOPLAM463.849.841 510.730.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR463.849.841 510.730.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.285 14.284Diğer Alacaklar2.121.187 1.539.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.121.187 1.539.555Maddi Duran Varlıklar9 238.502.944 154.079.997Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.778.209 3.998.819Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.778.209 3.998.819Peşin Ödenmiş Giderler7 10.880.362 45.044.560Ertelenmiş Vergi Varlığı17 25.978.489 38.651.212Diğer Duran Varlıklar1.127.775 457.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR282.403.251 243.785.638TOPLAM VARLIKLAR746.253.092 754.515.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 9.762.126 2.268.380Ticari Borçlar106.703.175 64.367.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 106.703.175 64.367.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.240.144 4.495.718Diğer Borçlar8 61.048.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 8 61.048.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 551.994 724.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 8.943.911 3.065.433Kısa Vadeli Karşılıklar2.904.310 2.054.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.144.436 1.600.487Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar759.874 453.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 5.292.208 6.216.176ARA TOPLAM139.397.876 144.239.275TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.397.876 144.239.275UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 42.409.968 45.039.500Uzun Vadeli Karşılıklar23.958.696 23.773.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 23.958.696 23.773.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.368.664 68.813.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER205.766.540 213.052.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar500.654.170 499.270.895Ödenmiş Sermaye14 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.986.780 -13.153.759Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.986.780 -13.153.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.986.780 -13.153.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler57.738.576 39.606.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları225.480.517 123.629.328Net Dönem Karı veya Zararı79.421.857 199.189.141Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.832.382 42.192.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR540.486.552 541.463.249TOPLAM KAYNAKLAR746.253.092 754.515.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat430.168.246 369.521.586 234.382.534 199.591.915Satışların Maliyeti-308.410.373 -248.403.993 -174.050.413 -128.290.713TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.757.873 121.117.593 60.332.121 71.301.202BRÜT KAR (ZARAR)121.757.873 121.117.593 60.332.121 71.301.202Genel Yönetim Giderleri-14.282.403 -14.635.005 -7.764.698 -7.757.429Pazarlama Giderleri-14.269.287 -14.837.345 -8.650.015 -7.493.057Araştırma ve Geliştirme Giderleri-73.174 -76.828 -38.035 -43.621Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 27.999.593 34.323.243 7.824.213 8.302.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -7.850.086 -14.360.041 -4.801.151 -3.518.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.282.516 111.531.617 46.902.435 60.790.964Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.481 335.891 1.096 224.130FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.283.997 111.867.508 46.903.531 61.015.094Finansman Gelirleri16 8.067.237 8.127.207 1.807.182 4.261.627Finansman Giderleri16 -6.276.117 -8.535.506 -692.121 -2.619.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.075.117 111.459.209 48.018.592 62.656.957Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.575.848 -24.843.259 -14.290.547 -13.884.253Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -16.194.872 -21.479.619 -7.609.358 -14.285.920Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -12.380.976 -3.363.640 -6.681.189 401.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.499.269 86.615.950 33.728.045 48.772.704DÖNEM KARI (ZARARI)86.499.269 86.615.950 33.728.045 48.772.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.077.412 9.061.224 2.379.902 5.162.271Ana Ortaklık Payları79.421.857 77.554.726 31.348.143 43.610.433Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 18 0,00530000 0,00520000 0,00210000 0,00290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.166.979 -1.508.775 1.272.200 102.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.458.724 -1.885.969 1.590.251 173.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-291.745 377.194 -318.051 -70.657Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-291.745 377.194 -318.051 -70.657Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.166.979 -1.508.775 1.272.200 102.746TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.666.248 85.107.175 35.000.245 48.875.450Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.077.412 9.061.224 2.379.901 5.162.271Ana Ortaklık Payları80.588.836 76.045.951 32.620.344 43.713.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959148BIST