***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









Dipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler8.393.863 123.124.206 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.341.648 199.189.141 194.847.493 16.816.283 211.663.776Sermaye Arttırımı125.275.000 -26.909.044 -98.365.956Kar Payları-85.174.880 -85.174.880 -7.178.878 -92.353.758Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249Transferler18.132.391 181.056.750 -199.189.141Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-793.587 248.125.334 247.331.747 37.046.963 284.378.710Kar Payları-79.310.166 -79.310.166 -9.437.384 -88.747.550Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI364.966.867 100.638.742Dönem Karı (Zararı)285.172.297 216.005.424Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.222.624 55.263.554Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 23.953.184 21.947.614Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 -1.806Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 10.626.878 3.572.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.683.070 -1.895.642Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-18 -2.683.070 -4.849.725Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 2.954.083Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 28.770.918 12.748.046Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 68.991.924 18.890.841Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.435.404Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -41.435.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.970.340 -123.884.427Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-96.177.398 -39.078.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.927.402 -48.231.509Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-97.940.129 -51.012.260Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.215.493 18.513.111Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.944.972 -4.075.668Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları392.365.261 147.384.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.096.321 -2.681.845Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -25.302.073 -44.063.964YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-88.894.091 -18.304.436Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.219.289 528.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -146.113.380 -18.832.633FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-133.410.349 -38.895.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 52.909.966Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -70.348.584Ödenen Temettüler-136.093.419 -23.352.546Ödenen Faiz-2.954.083Alınan Faiz2.683.070 4.849.725YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)142.662.427 43.438.784NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)142.662.427 43.438.784DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 193.269.264 149.830.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 335.931.691 193.269.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 335.931.691 193.269.264Ticari Alacaklar237.764.924 141.587.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 647.679 584.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 237.117.245 141.002.992Diğer Alacaklar1.684.077 56.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.684.077 56.027Stoklar8 258.041.136 160.099.201Peşin Ödenmiş Giderler7 4.821.463 3.780.012Diğer Dönen Varlıklar6 7.315.289 11.938.072ARA TOPLAM845.558.580 510.730.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR845.558.580 510.730.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.285 14.284Diğer Alacaklar2.039.265 1.539.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.039.265 1.539.555Maddi Duran Varlıklar9 261.800.161 154.079.997Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.654.966 3.998.819Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.654.966 3.998.819Peşin Ödenmiş Giderler7 3.279.936 45.044.560Ertelenmiş Vergi Varlığı19 34.128.314 38.651.212Diğer Duran Varlıklar748.005 457.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR304.664.932 243.785.638TOPLAM VARLIKLAR1.150.223.512 754.515.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 26.604.531 2.268.380Ticari Borçlar5 216.984.225 65.768.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar216.984.225 65.768.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.722.448 4.495.718Diğer Borçlar22 61.048.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar61.048.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 31.457.644 724.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 42.033.989 3.065.433Kısa Vadeli Karşılıklar3.428.647 2.054.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.712.729 1.600.487Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar715.918 453.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 4.501.557 4.814.595ARA TOPLAM331.733.041 144.239.275TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER331.733.041 144.239.275UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 49.474.267 45.039.500Uzun Vadeli Karşılıklar13 31.921.795 23.773.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31.921.795 23.773.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.396.062 68.813.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER413.129.103 213.052.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar667.292.476 499.270.895Ödenmiş Sermaye14 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.947.346 -13.153.759Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.947.346 -13.153.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.947.346 -13.153.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler57.738.576 39.606.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları225.375.912 123.629.328Net Dönem Karı veya Zararı248.125.334 199.189.141Kontrol Gücü Olmayan Paylar69.801.933 42.192.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR737.094.409 541.463.249TOPLAM KAYNAKLAR1.150.223.512 754.515.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.096.488.544 754.148.916Satışların Maliyeti15-16 -792.303.168 -498.148.535TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)304.185.376 256.000.381BRÜT KAR (ZARAR)304.185.376 256.000.381Genel Yönetim Giderleri16 -33.821.250 -27.947.420Pazarlama Giderleri16 -32.997.712 -26.096.530Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -153.459 -144.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 202.417.273 51.920.519Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -110.150.191 -10.243.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)329.480.037 243.488.794Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 41.435.404 21.516FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)370.915.441 243.510.310Finansman Gelirleri18 23.019.692 23.442.038Finansman Giderleri18 -39.770.912 -32.056.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)354.164.221 234.896.265Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-68.991.924 -18.890.841Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -64.270.629 -41.443.832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -4.721.295 22.552.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)285.172.297 216.005.424DÖNEM KARI (ZARARI)285.172.297 216.005.424Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.046.963 16.816.283Ana Ortaklık Payları21 248.125.334 199.189.141Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Srdürülen Faaliyerlerden 1Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 1,65420000 1,32790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-793.587 -4.341.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-793.587 -4.341.648Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri198.397 1.085.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-991.984 -5.427.061Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-793.587 -4.341.648TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)284.378.710 211.663.776Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.046.963 16.816.283Ana Ortaklık Payları247.331.747 194.847.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004301BIST