***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2022 22:48
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
8.393.863 123.124.206 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.341.648 199.189.141 194.847.493 16.816.283 211.663.776
Sermaye Arttırımı
125.275.000 -26.909.044 -98.365.956
Kar Payları
-85.174.880 -85.174.880 -7.178.878 -92.353.758
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Transferler
18.132.391 181.056.750 -199.189.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-793.587 248.125.334 247.331.747 37.046.963 284.378.710
Kar Payları
-79.310.166 -79.310.166 -9.437.384 -88.747.550
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
364.966.867 100.638.742
Dönem Karı (Zararı)
285.172.297 216.005.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.222.624 55.263.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 23.953.184 21.947.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 10.626.878 3.572.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.683.070 -1.895.642
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-18 -2.683.070 -4.849.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.954.083
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 28.770.918 12.748.046
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 68.991.924 18.890.841
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.435.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -41.435.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.970.340 -123.884.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.177.398 -39.078.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.927.402 -48.231.509
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.940.129 -51.012.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.215.493 18.513.111
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.944.972 -4.075.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
392.365.261 147.384.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.096.321 -2.681.845
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -25.302.073 -44.063.964
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.894.091 -18.304.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.219.289 528.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -146.113.380 -18.832.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.410.349 -38.895.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 52.909.966
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -70.348.584
Ödenen Temettüler
-136.093.419 -23.352.546
Ödenen Faiz
-2.954.083
Alınan Faiz
2.683.070 4.849.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.662.427 43.438.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.662.427 43.438.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 193.269.264 149.830.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 335.931.691 193.269.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 335.931.691 193.269.264
Ticari Alacaklar
237.764.924 141.587.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 647.679 584.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 237.117.245 141.002.992
Diğer Alacaklar
1.684.077 56.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.684.077 56.027
Stoklar
8 258.041.136 160.099.201
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.821.463 3.780.012
Diğer Dönen Varlıklar
6 7.315.289 11.938.072
ARA TOPLAM
845.558.580 510.730.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
845.558.580 510.730.102
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
14.285 14.284
Diğer Alacaklar
2.039.265 1.539.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.039.265 1.539.555
Maddi Duran Varlıklar
9 261.800.161 154.079.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.654.966 3.998.819
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.654.966 3.998.819
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.279.936 45.044.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 34.128.314 38.651.212
Diğer Duran Varlıklar
748.005 457.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.664.932 243.785.638
TOPLAM VARLIKLAR
1.150.223.512 754.515.740
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 26.604.531 2.268.380
Ticari Borçlar
5 216.984.225 65.768.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
216.984.225 65.768.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.722.448 4.495.718
Diğer Borçlar
22 61.048.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
61.048.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 31.457.644 724.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 42.033.989 3.065.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.428.647 2.054.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.712.729 1.600.487
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
715.918 453.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 4.501.557 4.814.595
ARA TOPLAM
331.733.041 144.239.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
331.733.041 144.239.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 49.474.267 45.039.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 31.921.795 23.773.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.921.795 23.773.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.396.062 68.813.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
413.129.103 213.052.491
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
667.292.476 499.270.895
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.947.346 -13.153.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.947.346 -13.153.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.947.346 -13.153.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.738.576 39.606.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
225.375.912 123.629.328
Net Dönem Karı veya Zararı
248.125.334 199.189.141
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
69.801.933 42.192.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
737.094.409 541.463.249
TOPLAM KAYNAKLAR
1.150.223.512 754.515.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.096.488.544 754.148.916
Satışların Maliyeti
15-16 -792.303.168 -498.148.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
304.185.376 256.000.381
BRÜT KAR (ZARAR)
304.185.376 256.000.381
Genel Yönetim Giderleri
16 -33.821.250 -27.947.420
Pazarlama Giderleri
16 -32.997.712 -26.096.530
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -153.459 -144.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 202.417.273 51.920.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -110.150.191 -10.243.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
329.480.037 243.488.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 41.435.404 21.516
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
370.915.441 243.510.310
Finansman Gelirleri
18 23.019.692 23.442.038
Finansman Giderleri
18 -39.770.912 -32.056.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
354.164.221 234.896.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-68.991.924 -18.890.841
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -64.270.629 -41.443.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.721.295 22.552.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
285.172.297 216.005.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
285.172.297 216.005.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.046.963 16.816.283
Ana Ortaklık Payları
21 248.125.334 199.189.141
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Srdürülen Faaliyerlerden 1Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 1,65420000 1,32790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-793.587 -4.341.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-793.587 -4.341.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
198.397 1.085.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-991.984 -5.427.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-793.587 -4.341.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
284.378.710 211.663.776
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.046.963 16.816.283
Ana Ortaklık Payları
247.331.747 194.847.493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004301
BIST