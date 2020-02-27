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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2020 12:22
GÜNCEL HABERLER



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,38 52.531.304 % 14,97  
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
FMIZP 50,50 40.765.827 % 9,50  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9141 7,9538 % -0,06  
Frank 6,3285 6,3667 % 0,84  
Riyal 1,6389 1,6472 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 327 327 2,93  
Cumhuriyet 2.167 2.199 18,00  
Tam 2.158 2.212 22,60  
Yarım 1.043 1.070 10,93  
Çeyrek 523 535 5,47  
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