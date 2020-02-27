***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2020 12:22
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi
15:20112.256
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -2.915,63
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:206,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:206,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0655
|Açılış
|: 6,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7630
En Düşük
6,6963
15:20327,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,23
|Açılış
|: 327,22
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|52.531.304
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,50
|40.765.827
|% 9,50
|
|ALGYO
|15,71
|135.190.779
|% -11,74
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|SNPAM
|5,68
|1.769.990
|% -9,84
|
|BRSAN
|11,82
|130.263.537
|% -9,77
|
|MRSHL
|54,35
|15.552.121
|% -9,42
|
|THYAO
|12,60
|1.835.098.289
|% -4,83
|
|ASELS
|28,06
|862.316.781
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,80
|679.130.380
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,33
|484.453.178
|% 0,00
|
|GARAN
|10,38
|335.965.834
|% -2,35
|
|IHLGM
|1,33
|484.453.178
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|679.130.380
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,50
|308.149.749
|% -1,32
|
|THYAO
|12,60
|1.835.098.289
|% -4,83
|
|ODAS
|2,09
|261.211.120
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9141
|7,9538
|% -0,06
|
|Frank
|6,3285
|6,3667
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6389
|1,6472
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,93
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|22,60
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,93
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,47
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