***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Es as Sözleşme Tadil Metni'nin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin belirlenmesi12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi13 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi14 - Eskişehir Gündüzler Mevki'nde bulunan konsantre krom maden sahasının ve İR 200801935 no'lu Maden İşletme Ruhsatı'nın devri ve burada bulunan Krom Konsantre Tesisinin arazisi ile birlikte komple satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi16 - 2020 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi19 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Alkim Kimya Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Alkim Kimya Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 26.02.2021 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913320BIST