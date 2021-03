***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sonucunun BildirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Es as Sözleşme Tadil Metni'nin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin belirlenmesi12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi13 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi14 - Eskişehir Gündüzler Mevki'nde bulunan konsantre krom maden sahasının ve İR 200801935 no'lu Maden İşletme Ruhsatı'nın devri ve burada bulunan Krom Konsantre Tesisinin arazisi ile birlikte komple satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi16 - 2020 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi19 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1) Verilen teklif doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn. Nihat Erkan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Macit Özulaş'ı ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.2) Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 25.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2020 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle ile kabul edildi.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucu 2020 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.3) Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu, Faaliyet Raporu'nun içinde yer alması ve Faaliyet Raporu da 25.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilerek, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle ile kabul edildi.Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Baki Erdal tarafından okundu.4) Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2020 yılına ait Finansal Tabloların 25.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2020 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle ile kabul edildi.2020 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2020 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliğiyle ile ibra edildi.6) Kar Dağıtım Politikamızın ayrıntılı bilgisinin, Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Faaliyet Raporu'nun 25.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı bilgisi verildi.Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" özetle Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir, şeklinde belirlenmiştir.Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" oybirliğiyle ile kabul edildi.7) Şirketin 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi.2020 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı ve diğer dağıtım öneri teklifleri görüşüldüSermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançomuzdaki ana ortaklığa ait vergi sonrası toplam kapsamlı net dönem karı 199.189.141 TL, yasal kayıtlara göre net dönem karı ise 128.437.515,70 TL'dir.Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur buna göre 6.421.875,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikasında", ilgili mevzuat, yatırım ihtiyaçlarımız ve finansal imkânlarımız elverdiği sürece dağıtılabilir karın azami bölümünün dağıtılması öngörülmekte olduğundan,Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 78.090.009,55 TL, net (nakit) 66.376.508,11 TL dağıtılmasına,Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.220.156,40 TL nakit kar payı verilmesine,Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Sonuç olarak 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 52,06 nispetinde ve 0,5206 TL brüt, % 44,2510 nispetinde ve 0,442510 TL net nakit temettü ödenmesine ve yönetim kurulu kar payı dağıtımının 14 Nisan 2021 tarihinde yapılması oybirliğiyle ile kabul edildi.8) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2024 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora,Tülay Kora, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Mehmet Çolpan , B Grubu hissedarların kontenjanından Mehmet Reha Kora, Adem Haluk Kora, C Grubu hissedarların kontenjanından Arkın Kora , Svitlana Kora, D Grubu hissedarların kontenjanından Emine Hale Kosif, E Grubu hissedarların kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu oy çokluğu ile seçilmişlerdir.9) Şirketin Esas Sözleşmesinin 10.Maddesinin tadil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Esas Sözleşmenin tadili ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2021 tarih ve 61700507 sayı ile tastikinden geçen Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Bakanlıktan geçtiği şekli oy çokluğu ile kabul edildi.10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young) 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğu ile oy çokluğu ile kabul edildi.11) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 4.400,-TL ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.12) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.' deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.13) Şirketimizin İnönü Caddesi No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.14) Eskişehir Gündüzler Mevki'nde bulunan konsantre krom maden sahasının ve İR 200801935 no'lu Maden İşletme Ruhsatı'nın devri ve burada bulunan Krom Konsantre Tesisinin arazisi ile birlikte komple satışı oy çokluğu ile kabul edildi.15) Bağış ve Yardım Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yer aldığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin "i" bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere Vakıflara veya bu gibi kişi veya Kurumlara, ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir, şeklinde belirlenmiştir.Şirketimiz 2020 yılı faaliyet döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" sosyal yardım kampanyasına ve Kız Öğrenci Yurdu Yapımı için T.C. Dazkırı Belediyesi'ne olmak üzere toplam 1.295.000 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.2021 Yılında yapılacak bağış ve yardımın Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, öğretim kurumlarına, üniversite yurtlarına ve yasal olarak bağış ve yardım yapılabilecek statüdeki kurum ve kuruluşlara azami 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası)'na ulaşıncaya kadar belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.16) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu nedenle şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.17) Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasının" ayrıntılı bilgisinin şirket http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde bulunduğu belirtildi.Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.18) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.19) Dilek ve temenniler kısmında ise Mustafa Can adlı yatırımcı, öncelikle şirket yönetimine teşekkür etti. Sıvı deterjan kullanımının artışının etkilerini, Çayırhan'da yapılacak yatırımın şirket finansallarını nasıl etkileyeceğini, potasyum sülfat yatımının ciroya etkisinin nasıl olacağını ve son zamandaki ortak satışlarının nedeni sordu. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Reha Kora, sıvı deterjanlarının tüketiminin belli seviyeye geldiğini, durduğunu ve toz deterjanlarının çevre dostu olduğunu belirtti. Alkim gibi çalışan şirketlerde ürün fiyatlarının global olarak belirlendiğini, kur değişimlerinin şirketin mali yapısını etkilemediğini söyledi. Potasyum sülfat yatırımının ciroya önemli katkıları olacağını, üretilecek gübrenin ülkemizde ve yakın coğrafyada üretilmediğini belirtti. Hisse satışlarının minör hisse satışları olduğunu, ortağın şahsi düşüncesi olduğunu söyledi. Yatımcılarımızdan Cengiz Yıldırım söz aldı. Şirkete teşekkür etti. Uzun yıllardan beri şirket yatırımcısı olduğunu belirtti. Yatırımcılarımızdan Onur Tekin, Alkim Kağıt'ın satışı ile ilgili teklif var mı sorusunu yöneltti. Alkim Kağıt'ın yüzde sekseni Alkim Kimya'ya aittir. Bağlı ortaklığın satışı ile ilgili olağanüstü genel kurula gerek kalmaması açısından her yıl böyle bir karar alındığı, mevcutta da böyle bir düşüncenin olmadığı paylaşıldı. Yatırımcılarımızdan Talat Başak söz alarak Neden Yönetim Kuruluna Krom Tesisinin satılma yetkisinin verildiğini sordu ve Yönetime teşekkür etti. Krom piyasasında fiyatların istenilen yerde olmadığından, piyasasının durumuna göre tekrar üretim yapılabileceği belirtildi.Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 15.06'da kapatıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 25.03.2021 Alkim Kimya Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 25.03.2021 Alkim Kimya Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK - Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 26.02.2021 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.