***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tarih revizesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 27.03.2024Genel Kurul Tarihi 25.04.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres The Marmara Oteli Taksim MeydanıGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri7 - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Aydın Orhan'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu Üye aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi13 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.15 - 2023 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Alkim Kimya Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Shareholders Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan MetniEK: 3 General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Alkim Kimya Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından 26.03.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda,Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 14:00'te The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına,