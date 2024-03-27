***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2024 21:55
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tarih revizesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 27.03.2024
Genel Kurul Tarihi 25.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Aydın Orhan'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üye aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
15 - 2023 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Alkim Kimya Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Shareholders Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3 General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Alkim Kimya Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından 26.03.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda,Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 14:00'te The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263488
BIST