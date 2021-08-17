***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 13:52
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait gelir tablosu ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958582
BIST
15:091.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
15:098,4107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:099,9191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0495
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:09484,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 485,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:09
|SELGD
|6,50
|24.196.669
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.744.120
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.449.278
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.358.524
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.977.327
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.835.329
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.540.540
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,76
|13.047.423
|% -9,51
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,31
|908.864.631
|% -0,96
|
|PETKM
|6,07
|643.587.692
|% 0,83
|
|KRDMD
|8,34
|607.247.528
|% 1,21
|
|GENIL
|16,27
|528.896.162
|% 2,52
|
|ARCLK
|33,78
|500.212.752
|% 2,18
|
|PETKM
|6,07
|643.587.692
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,52
|250.162.155
|% -0,79
|
|GARAN
|9,31
|908.864.631
|% -0,96
|
|MRGYO
|1,10
|99.239.111
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,34
|607.247.528
|% 1,21
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4089
|8,4107
|% -0,51
|
|Euro
|9,9127
|9,9191
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,5710
|11,6291
|% -0,83
|
|Frank
|9,1982
|9,2536
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2388
|2,2501
|% -0,39
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,42
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,14
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,14
|69,14
|-0,37
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 53 kaybederek (% -0.12 ) 1, 286
-
15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, UFUK, IZFAS, MANAS, ADESE
-
15:19
POLTK, SELGD, MARTI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:19
ISKUR, DAGI, YUNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:19BAKAB
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 923 adet işlem