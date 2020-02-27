***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Peşin 3,3989571 339,89571 15 2,8891135 288,91135B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Peşin 3,3989571 339,89571 15 2,8891135 288,91135C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Peşin 3,3989571 339,89571 15 2,8891135 288,91135D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Peşin 3,3989571 339,89571 15 2,8891135 288,91135E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Peşin 3,3989571 339,89571 15 2,8891135 288,91135Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.04.2020 05.05.2020 04.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 0 0E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.02.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildiTürkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 131.518.069 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 113.566.505,98 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamdaTürk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini bulduğundan genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 131.918.069 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 26.383.613,80 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.135.665,06 TL nakit kâr payı verilmesine,İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 57.655.600,63 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 8.393.862,95 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 84.039.214,43 TL,net 71.433.332,27 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine % 339,8957 nispetinde ve 3,398957 TL brüt,% 288,9114 nispetinde ve 2,889114 net nakit temettü ödenmesine,Bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanılmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Dağıtımı Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.725.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.945.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 162.550.553 126.686.177,64. Vergiler ( - ) 22.139.441 13.119.671,625. Net Dönem Kârı 131.518.069 113.566.505,986. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.518.069 113.566.505,98Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 400.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.918.069 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.383.613,8 0* Nakit 26.383.613,8 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.135.665,06 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.135.665,06 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 57.655.600,63 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.393.862,95 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 37.949.326,56 19.997.763,5420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 390.030,33 0 0,3 2,889114 288,91114B Grubu 320.691,6 0 0,24 2,889114 288,91114C Grubu 327.192,11 0 0,25 2,889114 288,91114D Grubu 2.166,84 0 0 2,889114 288,91114E Grubu 70.393.251,39 0 53,52 2,889114 288,91114TOPLAM 71.433.332,27 0 54,31 2,889114 288,91114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822239BIST