***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı 2nci Taksit Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 2. Taksit 0,3728766 37,28766 15 0,3169451 31,69451A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 TOPLAM 0,5602614 56,02614 15 0,4762221 47,62221B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 2. Taksit 0,3728766 37,28766 15 0,3169451 31,69451B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 TOPLAM 0,5602614 56,02614 15 0,4762221 47,62221C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 2. Taksit 0,3728766 37,28766 15 0,3169451 31,69451C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 TOPLAM 0,5602614 56,02614 15 0,4762221 47,62221D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 2. Taksit 0,3728767 37,28767 15 0,3169451 31,69451D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 TOPLAM 0,5602614 56,02614 15 0,4762221 47,62221E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 2. Taksit 0,3728766 37,28766 15 0,3169451 31,69451E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 TOPLAM 0,5602614 56,02614 15 0,4762221 47,62221Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 30.04.2020 30.04.2020 05.05.2020 04.05.20202. Taksit 14.10.2020 14.10.2020 16.10.2020 15.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 0 0E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.04.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda26.03.2020 tarihinde yapılan genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtımı kararı uyarınca, ilk taksiti 30 Nisan 2020 tarihinde ikincisi 14 Ekim 2020 tarihinde olmak üzere iki eşit taksitte dağıtımına karar verilen, şirket dağıtılabilir net kar'ının % 75 ine tekabül eden toplam 84.039.214,42 TL kâr payı ödemelerinin ve toplam 1.135.665,06 TL Yönetim Kurulu Üyelerine kar'dan pay ödemelerinin,16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlama gereğince şirket net dönem kâr'ının %25'i içinde, 28.107.710,23 TL'nın pay sahiplerine 30 Nisan 2020 tarihinde ödenmesine ve Genel Kurul'ca karar verilmiş olan toplam temettü rakkamından bakiye kalan 55.931.504,19 TL'lik tutarın dağıtım tarihinin ise aynı kanunun getirdiği sınırlamaya uygun olarak, kanunun Cumhurbaşkanına verdiği süreyi 3 ay uzatma veya kısaltma yetkisini kullanma durumu bağlayıcı olmak üzere, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarihte KAP'ta ve web sayfamızda duyurulmasına,Aynı 26.03.2020 tarihli genel Kurul toplantısında dağıtımına karar verilen Yönetim Kurulu Kâr payı ödemesinin de 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlamaya uygun olarak pay sahiplerine yapılacak kâr payı ödemeleri oranında ve yukarıda belirtilen takvime göre yapılmasına oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Dağıtımı Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.725.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.945.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 162.550.553 126.686.177,64. Vergiler ( - ) 22.139.441 13.119.671,625. Net Dönem Kârı 131.518.069 113.566.505,986. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.518.069 113.566.505,98Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 400.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.918.069 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.383.613,8 0* Nakit 26.383.613,8 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.135.665,06 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.135.665,06 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 57.655.600,63 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.393.862,95 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 37.949.326,56 19.997.763,5420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 390.030,33 0 0,3 2,889114 288,91114B Grubu 320.691,6 0 0,24 2,889114 288,91114C Grubu 327.192,11 0 0,25 2,889114 288,91114D Grubu 2.166,84 0 0 2,889114 288,91114E Grubu 70.393.251,39 0 53,52 2,889114 288,91114TOPLAM 71.433.332,27 0 54,31 2,889114 288,91114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848121BIST