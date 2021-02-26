***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Peşin 0,5206000 52,06 15 0,4425100 44,251B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Peşin 0,5206000 52,06 15 0,4425100 44,251C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Peşin 0,5206000 52,06 15 0,4425100 44,251D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Peşin 0,5206008 52,06008 15 0,4425106 44,25106E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Peşin 0,5206000 52,06 15 0,4425100 44,251Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 14.04.2021 16.04.2021 15.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 0 0E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.02.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildiTürkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 199.189.141 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 128.437.515,70 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamdaTürk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur buna göre 6.421.875,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 194.062.265,22 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 38.812.453,04 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.220.156,40 TL nakit kâr payı verilmesine,İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 39.277.556,50 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 7.181.016,59 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 78.090.009,55 TL, net 66.376.508,11 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine % 52,06 nispetinde ve 0,5206 TL brüt, % 44,2510 nispetinde ve 0,442510 TL net nakit temettü ödenmesine,Bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Kar Dağıtımı Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.945.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 234.896.265 146.805.787,884. Vergiler ( - ) 18.890.841 18.368.272,185. Net Dönem Kârı 199.189.141