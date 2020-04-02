***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 15:50
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 02.04.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Mehmet Reha Kora'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn. Adem Haluk Kora'nın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834240
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|
|PETKM
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|SASA
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|% -2,91
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|GSRAY
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|346.221.082
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|GARAN
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|% -1,28
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|ECILC
|4,52
|310.562.466
|% 0,89
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|PETKM
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|
|GSRAY
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|346.221.082
|% -7,79
|
|IHLGM
|1,03
|110.588.350
|% -3,74
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|ADESE
|1,10
|89.791.878
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,86
|150.695.697
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2487
|8,2901
|% -0,20
|
|Frank
|6,8465
|6,8878
|% -0,99
|
|Riyal
|1,7612
|1,7700
|% -0,87
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.606
|1.606
|14,60
|
|Altın Gr.
|344
|344
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,40
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,08
|
|B. Petrol
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|27,18
|2,44
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