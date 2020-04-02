***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 02.04.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Mehmet Reha Kora'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn. Adem Haluk Kora'nın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834240BIST