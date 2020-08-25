***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÇED Başvurusu açıklamamıza ilavetenÇayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimizde mevcut azami kapasiteye ulaşıldığı için 180.000 Tonluk yeni bir kapasite artışı planlanmaktadır. Böylece Çayırhan Tesislerimizin kapasitesi 390.000 Ton'a ve Alkim'in tüm tesisleri ile birlikte toplam sodyum sülfat üretim kapasitesi 600.000 Ton/yıl ‘a ulaşacaktır.Çayırhan'daki bu kapasite artışı yatırım tutarı yaklaşık 13 Milyon Euro ( 115 Milyon TL ) seviyesinde planlanmıştır.Yatırımın, ÇED Belgesinin alınmasını takiben on iki ay içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir. Yatırımın finansmanı % 50 öz kaynak, % 50 orta vadeli yatırım kredisi ile gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871041BIST