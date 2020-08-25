***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2020 13:57
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÇED Başvurusu açıklamamıza ilaveten
Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimizde mevcut azami kapasiteye ulaşıldığı için 180.000 Tonluk yeni bir kapasite artışı planlanmaktadır. Böylece Çayırhan Tesislerimizin kapasitesi 390.000 Ton'a ve Alkim'in tüm tesisleri ile birlikte toplam sodyum sülfat üretim kapasitesi 600.000 Ton/yıl ‘a ulaşacaktır.
Çayırhan'daki bu kapasite artışı yatırım tutarı yaklaşık 13 Milyon Euro ( 115 Milyon TL ) seviyesinde planlanmıştır.
Yatırımın, ÇED Belgesinin alınmasını takiben on iki ay içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir. Yatırımın finansmanı % 50 öz kaynak, % 50 orta vadeli yatırım kredisi ile gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871041
BIST
16:401.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:407,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:408,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:40458,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 458,30
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:40
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.994.921
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|RAYSG
|6,85
|12.733.704
|% -6,80
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|THYAO
|11,37
|1.475.058.630
|% 2,62
|
|PETKM
|4,15
|1.128.711.408
|% 0,24
|
|SASA
|16,10
|1.054.697.299
|% 8,05
|
|TUPRS
|83,55
|651.609.536
|% -0,89
|
|GARAN
|6,83
|628.367.766
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,06
|618.573.895
|% -3,74
|
|PETKM
|4,15
|1.128.711.408
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,91
|479.451.753
|% -1,04
|
|GSRAY
|2,99
|541.592.186
|% 2,40
|
|BJKAS
|3,09
|444.897.995
|% -2,83
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3973
|7,4002
|% 0,31
|
|Euro
|8,7532
|8,7574
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,6939
|9,7425
|% 0,84
|
|Frank
|8,1096
|8,1585
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9661
|1,9760
|% 0,21
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-2,75
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|-21,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|-20,17
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|-9,75
|
|Çeyrek
|735
|752
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,50
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,39
|46,39
|0,75
|
Seans Raporu
16:40
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16:54YUNSA
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 814, 567 adet işlem
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16:51XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 13, 221.00 milyon TL de
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16:51YUNSA
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 959 adet işlem
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16:47YUNSA
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 764, 123 adet işlem
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 79 kaybederek (% -0.47 ) 1, 017