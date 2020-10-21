***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 13:35
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerinde yapılacak olan yeni kapasite artış yatırımı için 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÇED başvurusu 15 Ekim 2020'de 53430385 220 02 E- 2020479 karar numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882823
BIST
17:521.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:527,8225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0434
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:529,2893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:52485,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KARTN
|1.023,40
|1.756.154
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.882.210
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|KLGYO
|14,77
|680.023.328
|% -9,99
|
|VANGD
|9,91
|20.580.156
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|TKURU
|314,80
|15.201.936
|% -9,98
|
|GARAN
|7,51
|1.395.274.779
|% 0,54
|
|TURSG
|6,21
|1.263.242.050
|% 1,14
|
|SISE
|6,99
|1.024.224.596
|% 0,14
|
|KARSN
|3,27
|971.030.242
|% 4,47
|
|ODAS
|3,42
|812.400.881
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|767.864.250
|% 9,74
|
|KARSN
|3,27
|971.030.242
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,98
|514.062.875
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|567.758.438
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|812.400.881
|% 0,59
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8178
|7,8225
|% -0,55
|
|Euro
|9,2784
|9,2893
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2702
|10,3217
|% 1,17
|
|Frank
|8,6261
|8,6780
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0795
|2,0900
|% -0,51
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|24,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,12
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,55
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem