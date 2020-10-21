Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2020 13:35
GÜNCEL HABERLER



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerinde yapılacak olan yeni kapasite artış yatırımı için 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÇED başvurusu 15 Ekim 2020'de 53430385 220 02 E- 2020479 karar numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882823


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:521.213
Değişim :  0,17% |  2,09
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.209
BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.023,40 1.756.154 % 10,00  
BEYAZ 11,00 1.476.343 % 10,00  
BASCM 8,36 619.757 % 10,00  
DAGI 14,52 31.732.458 % 10,00  
KONYA 688,00 277.882.210 % 9,99  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Dolar 7,8178 7,8225 % -0,55  
Euro 9,2784 9,2893 % -0,11  
Sterlin 10,2702 10,3217 % 1,17  
Frank 8,6261 8,6780 % -0,09  
Riyal 2,0795 2,0900 % -0,51  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 24,12  
Altın Gr. 485 485 3,19  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,62  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,12  
B. Petrol 42,61 42,61 -0,55  
Seans Raporu 17:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru