***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırım ve Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kerim Oygur 04.01.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılarak, Kora Holding A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetici olarak çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896648BIST