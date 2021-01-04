***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 14:43
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırım ve Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kerim Oygur 04.01.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılarak, Kora Holding A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetici olarak çalışmalarına devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896648
BIST
17:331.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 19,45
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:337,4010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0289
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:339,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:33459,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,95
|Açılış
|: 459,93
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:33
|NIBAS
|57,20
|26.592.458
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.112.492
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.340.282
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|18.800.796
|% -9,56
|
|ARZUM
|22,52
|472.840.235
|% -8,53
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.375.465.437
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.297.280.402
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.065.604.097
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|725.961.934
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|765.607.308
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|639.508.980
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|398.727.755
|% 1,69
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3932
|7,4010
|% -0,39
|
|Euro
|9,0933
|9,1053
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0235
|10,0737
|% -1,02
|
|Frank
|8,3533
|8,4036
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9607
|1,9705
|% -0,70
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,06
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,22
|
|B. Petrol
|51,89
|51,89
|0,09
|
Seans Raporu
17:33
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, KOZAA
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 93 artarak (% 1.43 ) 1, 347
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, OTKAR, KOZAL, PSDTC, YESIL, TURGG, UZERB, PSDTC, CASA, NIBAS
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17:44
IHLGM, IPEKE, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
KARTN, VANGD, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında