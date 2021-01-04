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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2021 14:43



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Yatırım ve Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kerim Oygur 04.01.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılarak, Kora Holding A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetici olarak çalışmalarına devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896648


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Altın Ons 1.942 1.942 45,89  
Altın Gr. 460 460 7,06  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,47 27,51 1,16  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 0,22  
B. Petrol 51,89 51,89 0,09  
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