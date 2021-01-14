***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almış, bu sürece paralel olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902114BIST