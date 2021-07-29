***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2021 13:55
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Potasyum Sülfat Yatırımımız ile ilgili olarak
Tüm tesisin montajının tamamlanarak 2021 yılının haziran ayında devreye alınarak, temmuz ayında deneme çalışmalarının başlaması öngörülmüştü. Global Covid – 19 Pandemisi sonucu yurt dışından beklenen bazı ekipmanların teslimatında son anda ortaya çıkan gecikmeler yaşandığı için, doğal olarak montajların tamamlanması, devreye alma ve deneme çalışmalarının başlaması yaklaşık 45 gün gecikmektedir. Bu koşullar altında Eylül ayının ikinci yarısında Potasyum Sülfat Tesisinin devreye alınması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952527
BIST
17:281.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:288,4340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:2810,0115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0571
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:28494,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,81
|Açılış
|: 494,38
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOBUR
|14,08
|3.038.138
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.801.207
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.548.440
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.366.640
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|8.484.092
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.011.247
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.954.439
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|145.299.787
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|145.299.787
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,47
|1.308.320.194
|% 1,56
|
|KARSN
|4,55
|741.105.304
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,84
|644.533.558
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,38
|616.751.510
|% 3,03
|
|EREGL
|20,04
|498.586.669
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,38
|616.751.510
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|741.105.304
|% 8,33
|
|GARAN
|8,47
|1.308.320.194
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,84
|644.533.558
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,54
|219.534.865
|% 5,67
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4372
|8,4409
|% -0,17
|
|Euro
|10,0106
|10,0189
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7005
|11,7592
|% -0,63
|
|Frank
|9,2496
|9,3054
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2391
|2,2503
|% -0,42
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,45
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-29,29
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,17
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,21
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:42XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 9, 668.00 milyon TL de
-
17:42BOBET
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 951, 979 adet işlem
-
17:39KFEIN
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 27.48 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 036 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 03 kaybederek (% -0.25 ) 1, 227
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TSGYO, SELVA, EMKEL, ITTFH