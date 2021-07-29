***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPotasyum Sülfat Yatırımımız ile ilgili olarakTüm tesisin montajının tamamlanarak 2021 yılının haziran ayında devreye alınarak, temmuz ayında deneme çalışmalarının başlaması öngörülmüştü. Global Covid – 19 Pandemisi sonucu yurt dışından beklenen bazı ekipmanların teslimatında son anda ortaya çıkan gecikmeler yaşandığı için, doğal olarak montajların tamamlanması, devreye alma ve deneme çalışmalarının başlaması yaklaşık 45 gün gecikmektedir. Bu koşullar altında Eylül ayının ikinci yarısında Potasyum Sülfat Tesisinin devreye alınması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952527BIST