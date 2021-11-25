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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 17:48
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Eskişehir'deki Krom madenimizin ve buradaki konsantre teçhizatının Konya Krom Mağnezit şirketine anlaşma yapılması ve satışı için genel müdürlüğümüze yetki verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979651


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 17.335.041 % 10,00  
KUTPO 115,50 185.336.612 % 10,00  
TRILC 11,88 248.597.622 % 10,00  
YEOTK 55,55 82.530.608 % 10,00  
BALAT 8,80 781.033 % 10,00  
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17:51 Alış Satış %  
Dolar 11,9306 11,9566 % 0,58  
Euro 13,3909 13,4288 % 0,74  
Sterlin 15,8836 15,9633 % 0,53  
Frank 12,7483 12,8251 % 0,55  
Riyal 3,1808 3,1968 % 0,68  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 0,34  
Altın Gr. 689 689 5,59  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 0,07  
Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,09  
B. Petrol 82,21 82,21 -0,04  
Seans Raporu 17:51
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