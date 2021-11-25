***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 17:48
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Eskişehir'deki Krom madenimizin ve buradaki konsantre teçhizatının Konya Krom Mağnezit şirketine anlaşma yapılması ve satışı için genel müdürlüğümüze yetki verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979651
BIST
17:511.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:5111,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0608
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:5113,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0876
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:51689,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 5,56
|Açılış
|: 689,09
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:51
|TUCLK
|17,60
|17.335.041
|% 10,00
|
|KUTPO
|115,50
|185.336.612
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.597.622
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.530.608
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.469.870
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.304.554
|% -9,95
|
|DITAS
|25,26
|119.708.179
|% -7,94
|
|AKFGY
|5,21
|23.684.148
|% -6,63
|
|SASA
|39,10
|2.585.518.496
|% 1,72
|
|PETKM
|7,65
|2.032.121.392
|% -3,65
|
|ASELS
|21,14
|1.813.322.645
|% 0,67
|
|GARAN
|11,73
|1.805.250.095
|% -0,85
|
|KRDMD
|8,84
|1.492.070.545
|% 0,68
|
|YKBNK
|3,34
|1.023.548.140
|% -3,75
|
|PETKM
|7,65
|2.032.121.392
|% -3,65
|
|VAKBN
|4,02
|875.740.162
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,84
|1.492.070.545
|% 0,68
|
|TSPOR
|8,07
|1.301.853.634
|% -1,82
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9306
|11,9566
|% 0,58
|
|Euro
|13,3909
|13,4288
|% 0,74
|
|Sterlin
|15,8836
|15,9633
|% 0,53
|
|Frank
|12,7483
|12,8251
|% 0,55
|
|Riyal
|3,1808
|3,1968
|% 0,68
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,34
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,59
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,09
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,04
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem