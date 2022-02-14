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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2022 17:15
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Konya – Cihanbeyli Bölgemizde bulunan, Bolluk Gölü -  Tersakan Gölü İşletmelerimizde hammadde olarak kullandığımız kristal sodyum sülfat iklimsel değişiklikler, yağışların azalması ve kuraklığın artması, sıcaklıkların geçmiş dönemlere göre biraz yükselmesi ile Tersakan ve Bolluk Göllerindeki üretim havuzlarında istenen miktarda kristallenme sağlanamamıştır.
14 Şubat 2022 tarihi itibariyle yapılan son kontrollerde, havuzlarda istenen miktarda kristallenme oluşmadığından Bolluk ve Tersakan Göllerinden elde ettiğimiz bu hammaddeyi işleyen Cihanbeyli Sodyum Sülfat Tesislerimizde sodyum sülfat üretimi bu dönem yapılamayacaktır.  
Sodyum sülfat üretimi yapılmayacak olan tesisin ekonomik faaliyetinin devamlılığını sağlayabilmek açısından burada rafine tuz üretimi yapılması planlanmıştır. Bilindiği gibi uzun yıllardır Tersakan Gölünde elde ettiğimiz 20.000 ton/yıl dolayındaki ham tuz piyasaya doğrudan satılmaktaydı. Rafine tuzun üretimi ile sodyum sülfatın üretimi birbirine çok benzeyen tesislerde yapıldığı için, kısa sürede tamamlanacak olan bazı düzenlemelerden sonra sofra tuzu kalitesinde rafine tuz üretimine başlanacaktır. Böylece ham tuza göre katma değeri daha yüksek bir ürün elde edilecektir.
Karayollarında kullanımı her geçen yıl artmaya devam eden magnezyum klorür solüsyonunun daha da kaliteli olarak elde edilmesi için gereken proses desteği de bu dönem bu tesis ile verilecektir.  
Cihanbeyli Sodyum Sülfat Tesislerinde bu yıl meydana gelecek olan sodyum sülfat üretim eksikliğinin Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimizdeki artan kapasite ile karşılanması planlanmaktadır. Çayırhan'da 210.000 ton/yıl olan kapasitemiz 2021 yılı sonunda 300.000 ton/yıla ulaşmıştır ve kapasite artış çalışmalarımız KAP açıklamalarımızda da belirtildiği üzere devam etmektedir. Cihanbeyli Tesislerimizde sodyum sülfat üretimi ortalama 46.000 ton/yıl olarak düşünüldüğünde eksilen bu üretimin Çayırhan'daki artan kapasite ile karşılanabileceği görülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001553


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