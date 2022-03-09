***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Dazkırı Acıgöl Sodyum Sülfat Tesislerimize entegre edilen 50.000 Ton/yıl kapasiteli Potasyum Sülfat Tesisi yatırımımızın 2021 yılı Kasım ayında tamamlanarak test ve deneme üretimine başladığı 11 Kasım 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.SOP üretiminde, ithal potasyum klorür ve kendi ham maddemiz olan kristal sodyum sülfat kullanılmaktadır. Rusya ve Belarus küresel potasyum klorür piyasasının yaklaşık %35'ini temin etmektedir ve bize lojistik olarak en yakın ülkelerdir. İlk parti olarak 6.600 ton potasyum klorürün ithalatı bu nedenle Belarus'tan uygun şartlarda yapılmıştı.İkinci parti olarak Belarus'tan tedarik edilip, Ukrayna'nın Nikolaev Limanı'ndan yüklenecek olan potasyum klorür ithalatımız savaş sebebiyle limanlar aniden kapandığı için mümkün olamamaktadır. Bu sebeple mevcut ham maddemiz tükenince SOP üretimimiz de geçici olarak durmuştur. Satışlarımız stoklarımızdan yapılmaktadır.2021 yılı sonunda Rusya – Ukrayna arasında ilk gerginlikler başladığında potasyum klorür tedariki için alternatif kaynaklara hızla yönelinmişti. En büyük üreticilerden Alman K+S firması yetkilileriyle toplantılar yapılmış, ayrıca İsrail DSW ve Ürdün Arab Potash Company firmalarıyla görüşmelere de başlanmıştır. Ancak savaşın hızlı bir biçimde başlaması sonucu küresel ölçekte tüm emtialarda (ve de potasyum klorürde) arz - talep dengesi kaymalarına, bunun sonucu olarak hem büyük fiyat dalgalanmalarına hem de tedarik sıkıntılarına yol açmaktadır. Savaşın bitmesi veya ateşkes sağlanması durumunda Belarus'ta hazır vaziyette bekleyen malımızın ithalatı ivedi şekilde yapılacaktır. Savaşın devamı halinde tedarikimiz yukarıda belirtilen alternatif kaynaklardan sağlanacaktır. Şirketimiz bu konuda tüm piyasa hareketlerini dikkatle takip etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008669BIST