***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarihinde aldığı karara göreTürk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mehmet Reha Kora'nın, Kıdemli Başkan Yardımcılığı'na Sayın Adem Haluk Kora'nın, Başkan Yardımcılıklarına Sayın Arkın Kora'nın ve Sayın Ferit Kora'nın seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013519BIST