***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 18:28
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarihinde aldığı karara göre
Türk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mehmet Reha Kora'nın, Kıdemli Başkan Yardımcılığı'na Sayın Adem Haluk Kora'nın, Başkan Yardımcılıklarına Sayın Arkın Kora'nın ve Sayın Ferit Kora'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013519
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0169
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -10,52
|Açılış
|: 923,38
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.830.090
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.223.364
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.444.632
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8209
|14,8299
|% 0,00
|
|Euro
|16,2600
|16,2780
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,3504
|19,4474
|% -0,72
|
|Frank
|15,8031
|15,8983
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9406
|3,9603
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-21,16
|
|Altın Gr.
|923
|924
|-10,29
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,24
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,73
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem