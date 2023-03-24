***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz gübre üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirmiştir. Potasyum klorürün Nisan 2023'ün son haftası tesisimize ulaşması beklenmektedir. Böylece Dazkırı Potasyum Sülfat Tesislerimiz üstün kaliteli ve %100 suda çözünür potasyum sülfat gübresinin üretimine Mayıs 2023'te tekrar başlayacaktır. Yıl sonuna kadar yaklaşık 30.000 ton üretim ve satış hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127739BIST