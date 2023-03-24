***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 15:24
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz gübre üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirmiştir. Potasyum klorürün Nisan 2023'ün son haftası tesisimize ulaşması beklenmektedir. Böylece Dazkırı Potasyum Sülfat Tesislerimiz üstün kaliteli ve %100 suda çözünür potasyum sülfat gübresinin üretimine Mayıs 2023'te tekrar başlayacaktır. Yıl sonuna kadar yaklaşık 30.000 ton üretim ve satış hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127739
BIST
15:535.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,91
|Açılış
|: 5.079
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|Önceki Kapanış
|: 5.062
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5.117
En Düşük
5.000
15:5319,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 19,3550
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|Önceki Kapanış
|: 19,3050
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19,2700
En Düşük
19,0024
15:5320,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1064
|Açılış
|: 20,7700
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|Önceki Kapanış
|: 20,9700
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20,9088
En Düşük
20,4376
15:531.226,39
En Yüksek
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|: 0,52%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.226,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.817.401
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.721.012
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.261.131
|% -9,95
|
|IZINV
|23,08
|31.128.213
|% -9,13
|
|POLTK
|1.960,10
|20.358.033
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,55
|4.192.044.755
|% 1,92
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|THYAO
|127,60
|2.187.204.931
|% -1,39
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|KOZAL
|21,52
|1.723.280.581
|% 2,09
|
|KATMR
|1,43
|199.316.154
|% 9,16
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|EKGYO
|6,95
|800.290.484
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|1.085.350.058
|% -1,70
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0647
|19,0722
|% 0,24
|
|Euro
|20,5071
|20,5272
|% -0,51
|
|Sterlin
|23,2190
|23,3354
|% -0,41
|
|Frank
|20,6557
|20,7801
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0614
|5,0868
|% 0,20
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.224
|1.224
|4,11
|
|Cumhuriyet
|8.246
|8.370
|69,00
|
|Tam
|8.272
|8.354
|15,00
|
|Yarım
|4.055
|4.088
|7,00
|
|Çeyrek
|2.028
|2.044
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-2,43
|
Seans Raporu
15:51
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16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem
-
16:04SMART
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 110, 288 adet işlem
-
16:03IZINV
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 339 adet işlem