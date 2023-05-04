***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 14:06
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz potasyum sülfat gübresi üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İthal edilen potasyum klorür Afyon Dazkırı Potasyum Sülfat Tesislerimize ulaşmış olup, üstün kaliteli, %100 suda çözünür potasyum sülfat gübremizin üretimi tekrar başlamıştır. Organik tarım sertifikalı gübremiz öncelikle Türk tarımına tahsis edilecektir. Ülkemize hayırlı olması dileği ile.
Basın bülteni ekte bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146782
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|SELVA
|8,59
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|ASUZU
|136,80
|33.872.890
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|GRTRK
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|46.336.031
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|IHAAS
|156,40
|9.933.356
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|UMPAS
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|SAMAT
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|25.024.574
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|PAMEL
|171,60
|25.372.033
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|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
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|THYAO
|128,60
|2.567.191.552
|% -0,46
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|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
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|EUPWR
|80,20
|2.004.226.507
|% 2,23
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|EREGL
|31,32
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|KOZAL
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|EKGYO
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|ISCTR
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|523.712.293
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|EREGL
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|1.521.447.285
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|KRDMD
|14,01
|653.156.769
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|14:58
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|Dolar
|19,4842
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|Euro
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|Sterlin
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|24,5712
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|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,11
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|Riyal
|5,1799
|5,2058
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|2.043
|3,92
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|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|3,93
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|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
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|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
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|Yarım
|4.501
|4.589
|-26,00
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|Çeyrek
|2.250
|2.287
|-28,00
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|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,02
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|Gümüş Gr.
|16,06
|16,07
|0,05
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