***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2023 12:51
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2023 tarihi itibariyle Şirketimizde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Nafiz Güresti emeklilik sebebiyle görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165108
BIST
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16:076.016
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,19
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:0726,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1231
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:0728,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0452
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:071.611,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.611,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:05
|VKGYO
|3,07
|151.241.017
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|108.401.227
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,56
|93.861.681
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|8.563.499
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|35.212.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,58
|53.624.515
|% -4,41
|
|MEDTR
|37,52
|21.070.318
|% -3,89
|
|ISBTR
|50.480,00
|1.194.329
|% -3,48
|
|THYAO
|208,60
|6.310.586.063
|% -0,90
|
|KOZAL
|27,54
|4.524.374.598
|% 1,55
|
|YKBNK
|13,51
|4.288.883.704
|% 2,27
|
|ASTOR
|68,50
|3.817.588.258
|% -0,15
|
|ASELS
|58,90
|3.491.478.921
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,51
|4.288.883.704
|% 2,27
|
|SKBNK
|2,89
|877.401.631
|% 7,84
|
|EKGYO
|7,91
|2.043.042.811
|% 2,86
|
|ISCTR
|14,52
|3.026.667.278
|% 1,89
|
|KOZAL
|27,54
|4.524.374.598
|% 1,55
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9800
|26,0091
|% 0,44
|
|Euro
|28,3405
|28,3803
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,0519
|33,2176
|% 0,80
|
|Frank
|28,9601
|29,1346
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9202
|6,9549
|% 0,45
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,63
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|10,52
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.187
|5.314
|4,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,22
|19,24
|0,15
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,21
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
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16:20ETYAT
Yüzde 5.11 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 093 adet işlem
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, HEKTS, GARAN
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 69 artarak (% 0.55 ) 5, 438
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, EGPRO, ASUZU, ESCAR, OYAYO, BRKSN, ADEL, YESIL, VAKFN, DGGYO
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16:19
KAYSE, OYAYO, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında