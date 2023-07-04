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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.07.2023 12:51
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         30.06.2023 tarihi itibariyle Şirketimizde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Nafiz Güresti emeklilik sebebiyle görevinden ayrılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165108


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Cumhuriyet 10.749 10.911 33,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.187 5.314 4,00  
Çeyrek 2.602 2.657 2,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,00 0,09  
Gümüş Gr. 19,22 19,24 0,15  
B. Petrol 75,86 75,86 1,21  
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