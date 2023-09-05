***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 14:25
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hıdır M. Çolpan özel sebeplerle (yurtdışına yerleşeceği için) bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191669
BIST
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14:478.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 14,61
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:4726,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0360
|Açılış
|: 26,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:4728,7738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0770
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:471.662,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.662,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:45
|OYLUM
|8,80
|64.732.544
|% 10,00
|
|GLBMD
|31,46
|35.205.038
|% 10,00
|
|YONGA
|45,36
|1.684.305
|% 9,99
|
|MIATK
|388,10
|411.961.739
|% 9,97
|
|TUKAS
|12,02
|896.812.752
|% 9,97
|
|KTLEV
|36,68
|1.732.325.169
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.028.888
|% -9,95
|
|QNBFL
|318,90
|1.707.681
|% -7,30
|
|ULAS
|18,64
|13.117.983
|% -6,80
|
|KLKIM
|112,20
|204.639.530
|% -6,50
|
|YKBNK
|16,95
|5.164.194.516
|% 1,44
|
|KOZAL
|31,08
|4.845.047.588
|% 1,17
|
|EUPWR
|242,20
|3.999.177.987
|% 0,62
|
|THYAO
|250,60
|3.822.029.059
|% -0,83
|
|ASTOR
|142,30
|3.584.578.964
|% -1,79
|
|YKBNK
|16,95
|5.164.194.516
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,88
|2.063.194.653
|% 0,91
|
|KOZAL
|31,08
|4.845.047.588
|% 1,17
|
|ZOREN
|4,78
|605.269.085
|% -1,44
|
|ITTFH
|3,85
|479.291.395
|% 2,67
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7894
|26,7949
|% 0,14
|
|Euro
|28,7647
|28,7708
|% -0,28
|
|Sterlin
|33,5322
|33,7004
|% -0,50
|
|Frank
|30,0216
|30,2024
|% -0,41
|
|Riyal
|7,1212
|7,1569
|% 0,06
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-7,94
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|11.256
|11.426
|-8,00
|
|Tam
|11.025
|11.122
|-22,00
|
|Yarım
|5.529
|5.579
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,39
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|-0,46
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00ANGEN
Yüzde 5.18 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 386, 285 adet işlem
-
14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 43 artarak (% 0.26 ) 8, 651
-
14:59XU100
Endeks 8, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 92, 937.00 milyon TL de
-
14:58SODSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 61.25 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 946 adet işlem
-
14:57ISKUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 331, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem