***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK tarafından onaylanan belgelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 24.725.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 135.000 684.009,100 506,67340 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 111.000 562.407,480 506,67340 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 113.250 573.807,630 506,67340 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 750 3.800,051 506,67340 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 NâmaE Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 24.365.000 123.450.975,740 506,67340 E Grubu E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 24.725.000 125.275.000,000 506,67340İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 26.909.044,22Yedek Akçeler (TL) 71.321.350,96Geçmiş Yıl Karları (TL) 27.044.604,82Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 - Madde 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 02.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 22.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 16.01.2020 tarihinde 24.725.000 TL olan sermayesini 150.000.000 TL'ye artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun 22.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı kamuya duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840864BIST