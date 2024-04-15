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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2024 18:15
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 819.009,1 819.009,100 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 673.407,48 673.407,480 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 687.057,63 687.057,630 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 4.550,05 4.550,050 100,00000 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Nâma
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 147.815.975,74 147.815.975,740 100,00000 E Grubu E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 150.000.000 150.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 150.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 6 MADDE 7

Ek Açıklamalar
Alkim Alkali Kimya A. Ş. Yönetim Kurulu 15.04.2024 tarihinde Şirketimizin İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğünde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketin esas sermayesinin 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lira)'sından Olağanüstü Yedeklerden 150.000.000 TL ilavesiyle 300.000.000 TL'ye (Üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
Artan 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'ye tekabül eden 15.000.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,
Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine ,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272118


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