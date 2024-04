***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 819.009,1 819.009,100 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 673.407,48 673.407,480 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 687.057,63 687.057,630 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 4.550,05 4.550,050 100,00000 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 NâmaE Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 147.815.975,74 147.815.975,740 100,00000 E Grubu E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 150.000.000 150.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 150.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 6 MADDE 7Ek AçıklamalarAlkim Alkali Kimya A. Ş. Yönetim Kurulu 15.04.2024 tarihinde Şirketimizin İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğünde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.Şirketin esas sermayesinin 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lira)'sından Olağanüstü Yedeklerden 150.000.000 TL ilavesiyle 300.000.000 TL'ye (Üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,Artan 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'ye tekabül eden 15.000.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine ,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.