***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2021 10:01
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİHAT ERKAN Grup İdari Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi -
İLHAN KINACI Genel Müdür Kimya Mühendisi Çayırhan Müessese Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921669
BIST
15:351.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:358,2732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:359,7455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:35448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,61
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:35
|LINK
|40,70
|31.603.865
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|16.067.103
|% 9,99
|
|KRTEK
|17,37
|56.888.385
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,72
|1.860.144.646
|% -0,88
|
|SASA
|47,70
|1.334.180.437
|% 7,29
|
|KOZAL
|116,70
|715.013.120
|% 1,30
|
|BJKAS
|8,10
|620.479.198
|% 6,86
|
|FROTO
|198,40
|575.605.662
|% 0,35
|
|GARAN
|6,72
|1.860.144.646
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,20
|170.103.421
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|163.219.702
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,10
|620.479.198
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,10
|544.603.658
|% 0,28
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2713
|8,2732
|% -0,60
|
|Euro
|9,7241
|9,7455
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3585
|11,4155
|% -0,48
|
|Frank
|8,7364
|8,7891
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1998
|2,2108
|% -0,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|1,88
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.960
|3.037
|-4,13
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-2,00
|
|Çeyrek
|718
|735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,03
|