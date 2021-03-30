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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2021 10:01



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİHAT ERKAN Grup İdari Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi -
İLHAN KINACI Genel Müdür Kimya Mühendisi Çayırhan Müessese Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921669


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Tam 2.960 3.037 -4,13  
Yarım 1.431 1.469 -2,00  
Çeyrek 718 735 -1,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 0,05  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,02  
B. Petrol 64,14 64,14 -0,03  
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