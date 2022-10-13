***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2022 09:52
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 26.596.290,506 TRY 17,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071512
BIST
12:303.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 39,01
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
12:3018,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
12:3018,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1036
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
12:301.001,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.001,88
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler12:30
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|199.773.391
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|111.198.492
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|274.616.582
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,83
|10.390.957
|% 9,97
|
|RODRG
|28,54
|5.785.629
|% -7,70
|
|GARFA
|16,55
|3.756.001
|% -4,39
|
|USAK
|3,40
|53.898.300
|% -3,68
|
|KRONT
|60,85
|19.110.396
|% -3,26
|
|ISFIN
|6,90
|12.888.730
|% -3,09
|
|THYAO
|87,00
|2.711.599.248
|% 2,23
|
|AKBNK
|12,97
|892.516.771
|% 0,31
|
|SASA
|83,10
|868.462.416
|% 1,47
|
|KCHOL
|50,45
|783.377.899
|% 1,10
|
|ASELS
|31,44
|759.402.449
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,18
|425.783.017
|% 0,97
|
|DOHOL
|5,38
|420.009.606
|% 2,28
|
|ODAS
|8,10
|593.495.462
|% 3,98
|
|YKBNK
|8,31
|603.857.666
|% 1,34
|
|AKBNK
|12,97
|892.516.771
|% 0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5882
|18,5907
|% 0,14
|
|Euro
|18,1059
|18,1255
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,6530
|20,7566
|% 0,51
|
|Frank
|18,5651
|18,6769
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% 0,09
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|3,09
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.823
|18,00
|
|Tam
|6.750
|6.801
|8,00
|
|Yarım
|3.289
|3.325
|5,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.662
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|0,30
|