***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAlkim Kağıt Sanayi Tic. A.Ş. Kağıt Üretimi 183750000 146868750 TRY 79,93 Bağlı OrtaklıkAlkim Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. Sigorta Aracılık Hizmetleri 100000 50000 TRY 50,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131436BIST