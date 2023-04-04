***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2023 12:19
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Alkim Kağıt Sanayi Tic. A.Ş. Kağıt Üretimi 183750000 146868750 TRY 79,93 Bağlı Ortaklık
Alkim Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. Sigorta Aracılık Hizmetleri 100000 50000 TRY 50,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131436
BIST
13:124.897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 57,27
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1219,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0464
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1221,0427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1104
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:121.225,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.225,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:11
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|18.845.637
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|GMTAS
|8,82
|25.927.878
|% -5,97
|
|SDTTR
|120,80
|719.642.368
|% -5,77
|
|ULAS
|11,94
|3.500.650
|% -5,54
|
|TUPRS
|82,45
|1.657.133.685
|% 2,26
|
|THYAO
|123,40
|1.622.818.869
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,56
|1.266.066.783
|% -3,45
|
|EREGL
|35,48
|999.063.767
|% 0,51
|
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,63
|181.859.027
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,33
|393.255.073
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|ISCTR
|12,27
|524.525.557
|% 0,66
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2224
|19,2310
|% 0,25
|
|Euro
|21,0315
|21,0469
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,9625
|24,0827
|% 0,84
|
|Frank
|20,9920
|21,1185
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1119
|5,1376
|% 0,20
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,50
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.337
|8.421
|20,00
|
|Yarım
|4.087
|4.120
|9,00
|
|Çeyrek
|2.044
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,87
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,65
|